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إدارة شبيبة الساورة تُنهي مهام المُدرب بوعلي

الرياضة
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إدارة شبيبة الساورة تُنهي مهام المُدرب بوعلي
بقلم عبد النور حواز

أقالت إدارة فريق “شبيبة الساورة” المُدرب “فؤاد بوعلي” بصفة رسمية أمسية اليوم الجمعة بعد خسارة الفريق ضد إتحاد البليدة.

بهدف دون رد وقعه سامي فريوي في الدقيقة 91 لحساب الجولة 18 من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس.

وتأتي إقالة بوعلى من طرف إدارة زرواطي بعد تلقي الفريق لخسارتين مُتتاليتين الأولى في بسكرة والثانية في البليدة.

وفُقدان أبناء الجنوب لحظوظهم في المُنافسة على لقب البطولة خاصة بعد فوز المُتصدر شباب قسنطينة في بلعباس.

وكانت إدارة الفريق البشاري قد منحت بوعلي الفرصة الأخيرة في لقاء اليوم.

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