إدارة شبيبة القبائل تؤكد دعمها المطلق لحكيم مدان

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، عن دعمها الكبير، والمطلق، للمدير العام للفريق حكيم مدان، بعد التهجمات التي تعرض لها، عقب تصريحاته الأخيرة لتلفيزيون “النهار”.

ونشرت إدارة الشبيبة، بيان، عبر صفحتها الرسمية، أبدت من خلاله استيائها الكبير من التهجمات التي تعرض لها مدان، معتبرة بأن هذه الأفعال غير مبررة.

واكدت إدارة الشبيبة، احترامها لحرية التعبير، ومؤسسات الصحافة، مع التأكيد على أن انتقاد برنامج، لا يبرر التهجم على مدان، المعروف عليه الاحترام، والتسامح.

كما أكد مسؤولي إدارة شبيبة القبائل، دعمهم الكامل لحكيم مدان، مؤكدين وقوفهم ضد أي تهجم من شأنه أن يمس أحد أعضاء الفريق، بما فيه الأنصار، أو اللاعبين.

يذكر أن حكيم مدان، وفي تصريحاته الأخيرة لتلفزيون “النهار”، انتقد بعض البرامج الرياضية التلفزيونية، محملا اياها جزء من مسؤولية العنف في الملاعب.