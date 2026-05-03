إدارة شبيبة القبائل تباشر تسوية الديون العالقة

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، في بيان لها اليوم الأحد، عن اطلاق عملية جديدة مخصصة لتسوية الديون السابقة.

وأفادت إدارة الكناري، أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة معمقة لملفات متواجدة على طاولة النادي.

مشيرة إلى أن العملية ستخصص في مرحلتها الأولى. لتسوية ديون خمسة متعاملين اقتصاديين، لاعبين سابقين ما بين 2019 و2022، ومنشأة رياضية واحدة.

كما أوضحت بأن الخطوة تندرج في إطار الإرادة الراسخة للإدارة من أجل تطهير الوضعية المالية للنادي بشكل دائم، والامتثال لمعايير التسيير المعمول بها.

مبرزة أن هذا الأمر، سيسمح على المدى القصير برفع الحجوزات عن حسابين بنكيين للشركة الرياضي شبيبة القبائل.

مجددة في الأخير، تأكيد التزامها الكامل لصالح الاستقرار، والشفافية واستمرارية النادي.