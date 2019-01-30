إدارة شبيبة القبائل تبدي استعدادها للتكفل بعلاج لارباس

أبدت إدارة شبيبة القبائل، استعدادها للتكفل بعلاج لاعبها، المدافع السابق للمنتخب الوطني، صالح لارباس، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقامت إدارة شبيبة القبائل، بقيادة رئيسها شريف ملال، وباقي مسؤولي الفريق، بزيارة مجاملة لصالح لارباس، للإطمئنان على حالته الصحية.

وأكد شريف ملال، وقوف إدارة الشبيبة، إلى جانب لارباس، واستعدادها للتكفل بنقله للعلاج بالخارج، كعرفان منها لما قدمه اللاعب للفريق.

يذكر أن صالح لارباس، يعد من خيرة اللاعبين الجزائريين اللذين قدمو الكثير لفريق شبيبة القبائل، والمنتخب الوطني، سنوات السبعينات والثمانينات.