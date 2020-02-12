إدارة شبيبة القبائل تتخذ إجراءات جديدة وتدعوا الأنصار لدعم الفريق

دعت إدارة شبيبة القبائل، أنصارها للعودة بقوة إلى مدرجات ملعب “1 نوفمبر” لدعم الفريق، بعدما قررت اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة الأنصار والنادي.

ونشرت إدراة شبيبة القبائل، بيان عبر الحساب الرمي للفريق، كشفت من خلاله الإجراءات التي قررت تطبيقها في القريب العاجل.

وأوضحت إدراة النادي القبائلي، أنه تقرر خفض سعر تذكرة الملعب إلى 300دج، بدل السعر السابق الذس كان معمةلا به وهو 500دج.

ومن جهة أخرى وعدت الإدارة، تنصيب لجنة الأنصار في الأيام المقبلة، والتي تكون ممثلة من لجنة عن كل بلدية وولاية، وحتى في خارج الوكن، وتنظيمها في جمعية.

وأضاف ذات البيان أنه سيتم إنشاء مكاتب في بلديات محددة، لبيع تذاكر مباريات الفريق، مع تنظيم مسابقات لأنصار الفريق، متعهدة في ذات الوقت بمحاربة العنف بكل أنواعه في الملعب.

وأكد إدجراة شبيبة القبائل، أن الموقع الرسمي للفريق، سيكون مصدر المعلومة الرسمي لجميع الأنصار، من خلال نقله كل ما يتعلق بجديد الفريق.

وأبرزت إدارة شبيبة القبائل، في الأخير، قيمة أنصار الكناري، مؤكدة أنهم القوة الحقيقة التي من خلالها يمكن تحقيق أهداف الفريق.