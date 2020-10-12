إدارة شبيبة القبائل تتضامن مع حناشي وتتمنى له الشفاء العاجل

أبدت إدارة شبيبة القبائل، تعاطفها وتضامنها، مع الرئيس السابق للفريق، محند شريف حناشي متمنية له الشفاء العاجل.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس بوك”، رسالة تضامن باسم كل عائلة الكناري، جاء فيها.

“العائلة الكبيرة لفريق شبيبة القبائل، تتمنى الشفاء العاجل، للاعب، المسير، والرئيس السابق للفريق محند شريف حناشي”.

وأبدت إدارة الكناري، تضامنها، ومساندتها، لمحند شريف حناشي في هذه الظروف، على أمل أن يستعيد عافيته في أقرب الآجال.

يذكر أن محند شريف حناشي، يعد من صناع أمجاد وتاريخ شبيبة القبائل، بسجله الثري بالألقاب، سواء كلاعب، أو رئيس سابق للنادي.