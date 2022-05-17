إدارة شبيبة القبائل تتهم أطرافا بالكولسة وضرب استقرار الفريق

نشرت إدارة فريق شبيبة القبائل بيانا عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” تتهم فيه أطرافا بزعزعة الفريق بحرمان من جمهوره من المباراة الحاسمة امام شبيبة الساورة.

كما قالت أنه لا وجود لأي ملاحظة مدونة على ورقة مباراة نجم مقرة بخصوص إنذار الحرمان التي نشرتها على حسابها.

وعبرّت إدارة “الكناري” عن تفاجأها من القرار الذي صدر بعدما أنعقد الإجتماع التقني وهي التي اتفقت على كل الامور التنظيمية الخاصة المواجهة.

إدارة شبيبة القبائل. استفسرت عن القرار الذي صدر على الساعة العاشرة ليلا بالرغم من لجنة الانضباط اجتمعت على الساعة الثالثة حسب نفس البيان.

كما أشارت إلى أن العقوبة كانت من المفترض ان تسلّط خلال المباراة التي بعدها مباشرة. وليست التي تتعلّق بلقاء اليوم.

وختمت أنّها ستتخذّ جميع الوسائل للحفاظ على مصالحها. كما تدين بشدّة الإجراءات التي وصفتها بـ “الخفيّة”.

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