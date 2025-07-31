إدارة شبيبة القبائل تتوصل لاتفاق رسمي مع ممولين اثنين

نجحت إدارة نادي شبيبة القبائل، في التوصل إلى اتفاق مع ممولين جدد، لدعم الفريق في المواسم المقبلة.

وتوصلت إدارة شبيبة القبائل، رسميا، لاتفاق مع ممولين اثنين، لدعم الفريق، على أن يتم تقديمهم في الأيام القليلة المقبلة.

كما أبدى ممولين آخرين، رغبتهم الشديدة، لادارة شبيبة القبائل، في الحصول على مساحة مناسبة لعلاماتهم التجارية، سواء في قميص النادي، أو في ملعب “حسين آيت أحمد”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، الذي يعتبر من أعرق الأندية الجزائرية، والعربية، سينافس في الموسم المقبل على عدة جبهات، أبرزها رابطة أبطال إفريقيا.