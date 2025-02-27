إدارة شبيبة القبائل تثمن انتصار الجزائر وتهنئ “الفاف” واتحاد العاصمة

هنأت إدارة فريق شبيبة القبائل، وزارة الرياضة، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وفريق اتحاد العاصمة، لفوزهم بقضيتهم لدى “التاس”، ضد فريق نهضة بركان.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الخميس، بيان، عبر الصفحتها الرسمية على “فايس بوك”، هنأت من خلالها الديبلوماسية الجزائرية، وزارة الرياضة، “الفاف”، واتحاد العاصمة.

واعتبر مسؤولي شبيبة القبائل، أن الانتصار في هذه القضية، دليل على العمل الدؤوب، الذي تقوم به مؤسساتنا الدبلوماسية، والرياضية، للدفاع عن مبادئ الحياد، واحترام القانون الدولي.

يذكر أن “التاس” أصدرت أمس الأربعاء، حكمها في قضية مباراة اتحاد العاصمة، ونهضة بركان، في نصف نهائي كأس “الكاف” لنسخة 2024، بسبب محاولة الفريق المغربي، اللعب بقمصان تحمل خريطة مزعومة، أين أعلنت “التاس”، فوز اتحاد العاصمة، بالقضية.