إدارة شبيبة القبائل تجدد دعوتها للأعضاء المساهمين للتنازل عن أسهمهم

وجهت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، دعوة جديدة، للأعضاء المساهمين في الفريق، من أجل التنازل عن أسهمهم لصالح الشركة المالكة للفريق “موبيليس”.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، طالب من خلاله رئيس مجلس الإدارة الهادي ولد على، أربعة مساهمين، باتمام اجراءات التنازل عن أسهمهم لصالح “موبيليس”.

وذكّر رئيس مجلس إدارة الشبيبة، كل من عاشور شلول، نسيم بن عبد الرحمان، خليفة شيوخ، وكريم كرداش، بالتزامهم اتجاه شبيبة القبائل، والشركة المالكة للفريق “موبيليس”.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، أهمية هذه الخطوة، لمساعدة شبيبة القبائل، على اطلاق، وتجسيد مشاريعها.

وفي الختام، ذكّر الهادي ولد علي، بأسماء الأعضاء المساهمين الذي التزموا بوهدعم من خلال اتمامهم اجراءات التنازل عن أسهمهم، ويتعلق الأمر بكل من: مراد زايت، أزواو رشيد، أحمد زمرلي، يازيد ياريشان، زبوزيت عبد الله.