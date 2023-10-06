إدارة شبيبة القبائل تخصص 500 تذكرة لفائدة أنصار اتحاد العاصمة

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن مخرجات الاجتماع التقني الخاص بمباراتها المقبلة امام الضيف اتحاد العاصمة برسم الجولة الرابعة من البطولة المحترفة.

وكشفت إدارة الشبيبة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية، عن طبع 15 ألف تذكرة لفائدة انصار الفريق.

كما تم في المقابل، تخصيص 500 تذكرة، لفائدة انصار اتحاد العاصمة، الراغبين في حضور هذه المباراة، بسعر 400 دينار جزائري.

يذكر أن مباراة الكلايكو، التي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف اتحاد العاصمة، مقررة غذا السبت، انطلاقا من السابعة مساء، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.