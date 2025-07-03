إدارة شبيبة القبائل ترد بخصوص الاتهامات التي تطال دودان

أدانت إدارة نادي شبيبة القبائل بشدة الاعتداء اللفظي الخطير، والاتهامات التي طالت المدير العام للفريق، كريم دودان.

وهي التصريحات التي أطلقها أحد وكلاء اللاعبين، عبر منصات التواصل الاجتماعي. في هذا التوقيت الحرج الذي يحتاج فيه الفريق إلى الهدوء والاستقرار لتحضير موسم 2025-2026 بكل طموح وثقة حسب إدارة “الكناري”.

وأكّدت إدارة الشبيبة، عبر بيان نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ ما حدث يعَدُّ مساسًا مباشرًا بسمعة النادي وبقيَمه التي تأسس عليها، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة أنها قررت إيداع شكوى رسمية عبر محاميها لاسترجاع حقوقها كاملة.

وفي ختام البيان، دعت إدارة النادي جميع محبي الشبيبة إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواصلة الدفاع عن شرف النادي وقيمه النبيلة.

مع التأكيد على أن الموسم القادم يتطلب وحدة وتماسكًا لكافة المكونات من أجل ضمان بداية قوية وموسم يلبي تطلعات الأنصار.