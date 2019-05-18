إدارة شبيبة القبائل ترد على بيان واتهامات مسؤولي إتحاد العاصمة

ردت إدارة شبيبة القبائل، على بيان اتحاد العاصمة، الذي اتهم فيه مسؤولي “الكناري”، بسوء الإستقبال والمعاملة، خلال المواجهة الأخيرة بينهما.

وجاء في رد شبيبة القبائل، عبر البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية: “بصراحة، بيان مسيري اتحاد العاصمة يدعو للشفقة، وموقف تافه لا يشرف نادي “سوسطارة””.

وأضاف: “إن البحث عن ذريعة لتبرير الهزيمة، هو سلاح الضعفاء، الغير قادرين على مواجهة أنصارهم، الذين كانوا شهودا على الإستقبال والرعاية التي خصصت لهم في هذه المباراة”.

“البيان الذي أصدرته إدارة نادي سوسطارة الهدف منه زرع الفتنة وسط مسيري وأنصار الإتحاد، وكذلك وسط أنصار النادي الأكثر تتويجا في الجزائر”.

وتابع ذات البيان: “مع كل الإحترام الذي ندين به للأشخاص المخلصين الذين صنعوا إتحاد العاصمة، نحن نعرف “السيناريو”، وليس لدينا الوقت للتفكير في هذه الألعاب القديمة”.