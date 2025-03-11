إدارة شبيبة القبائل تشكر أسرة “السياسي”

وجّهت إدارة شبيبة القبائل، شكرا خاصا إلى شباب قسنطينة وأنصاره، على الاستقبال الحار والمثالي الذي حظي به الفريق وأنصاره خلال مباراة الجولة الـ 19 من البطولة المحترفة.

كما تقدمت شبيبة القبائل، بتحية تقدير إلى أجهزة الأمن والمسؤولين عن قطاعي الشباب والرياضة في ولاية قسنطينة. على جهودهم المتميزة التي ساهمت في نجاح هذه المواجهة.

مشيرة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أنها تتطلع إلى استمرار وتعزيز هذه الروح الأخوية بين جميع الأندية الجزائرية.