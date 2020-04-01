إدارة شبيبة القبائل تشكر كل المساهمين في محاربة كورونا

عبّرت إدارة نادي شبيبة القبائل، عن شكرها وتقديرها، لكل المساهمين في العمل الخيري، الذي بادر به النادي، لمحاربة كورونا.

ونشرت إدارة “الكناري”، اليوم الأربعاء، رسالة شكر وتقدير، عبر الموقع الرسمي للفريق، لكل المساهمين في العمل الخيري التطوعي، ضد تفشي كورونا.

وكشفت الإدارة القبائلية، أنها تستقبل يوميا، مساعدات غذائية من طرف محسنين، للتكفل بالأطباء الـ27، المقيمين بمركز إقامة النادي.

كما استقبلت إدارة الكناري، العديد من الوجبات الجاهزة، قصد توزيعها على مستشفيات تيزي وزو، ودراع بن خدة.

وأثنت، إدارة شبيبة القبائل، في الأخيرة، على روح التضامن والعمل الإنساني، الذي أبان عنه الجميع في هذا الظرف الحساس، في مواجهة كورونا.