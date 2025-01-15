إدارة شبيبة القبائل تصدر بيان بخصوص أحداث مباراة كأس الرابطة

نشرت إدارة فريق شبيبة القبائل، بيان رسمي، اليوم الأربعاء، بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة رديف الشبيبة أمام نظرائهم من مولودية الجزائر، لحساب كأس الرابطة.

وأوضحت إدارة الشبيبة، في بيانها، بأن حدث مؤسف في مباراة رديف الفريقـ ونطرائهم من مولودية الجزائر، لفت انتباه الجمهور الجزائري.

كما أكدت، في ذات البيان، بأن شبيبة القبائل المعروفة باللعب النظيف، تدين بشدة أي شكل من أشكال العنف، خاصة وأنها كانت هي الضحية.

وأضاف البيان، بأن تلك الأحداث، جاءت في نشوى نهاية اللقاء، وفي ظروف لاتزال بحاجة لتوضيح، لا يجب أن تؤثر العالاقة الجيدة التي تربط الشبيبة بكل الأندية داخل وخارج الجزائر.

وختمت إدارة شبيبة القبائل، بيانها، بتأكيد تمسكها بقيم الروح الرياضية، والاحترام، ونبذ العنف بكل أشكاله.