إدارة شبيبة القبائل تطرح 15500 تذكرة تحسبا لمباراة أسكو كارا

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن طرحها لـ15500 تذكرة، تحسبا لمباراة العودة من الدور التمهيدي الثاني، والتي ستجمعها بأسكو كارا الطوغولي، يوم السبت المقبل.

وكشفت إدارة الشبيبة، عبر صفحتها الرسمية، عن طرح14000 تذكرة للمدرجات العادية، بالإضافة 1500 تذكرة للمدرجات المغطاة.

كما حددت إدارة النادي القبائلي، سعر تذاكر المدرجات العادية بـ 400 دج، و700 دج للمدرجات المغطات.

يذكر أن شبيبة القبائل، فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، في انتظار حسم التأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال، يوم السبت المقبل، بملعب “8 ماي بسطيف”.