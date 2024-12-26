إدارة شبيبة القبائل تطمئن أنصارها قبل مواجهة أولمبي الشلف

أصدرت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الخميس، بيان، طمأنت من خلال أنصار النادي، قبل المواجهة التي ستجمعهم بأولمبي الشلف، لحساب البطولة المحترفة.

وأكدت إدارة الشبيبة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، تلقيها مراسلة من الرابطة المحترفة، تؤكد قيام لجنة مختصو، بمعانية مدرجات ملعب “الشهيد بومزراق”، عقب الهزة الأرضية الأخيرة التي تم تسجيلها في شلف.

كما أكد ذات البيان، بأن اللجنة التي قامت بمعاينة الملعب، أكدت بأن التشققات البارزة في مدرجات ملعب “الشهيد بومزراق” لا تشكل خطر على الأنصار.

وشكرت إدارة شبيبة القبائل، أنصارها الاوفياء، على وعيهم، مؤكدة في ذات الوقت بأن سلامة الأنصار تبقى أولويتهم.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيحل يوم السبت، المقبل ضيفا على فريق أولمبي الشلف، برسم الجولة الـ15 من البطولة المحترفة.