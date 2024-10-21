إدارة شبيبة القبائل تعد الأنصار بالتدارك

كشفت إدارة شبيبة القبائل برئاسة الهادي ولد علي، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن التزامها بتلبية مطالب الأنصار بالتدارك بداية من الجولة القادمة.

وقالت إدارة الشبيبة إن رياض بودبوز ورفاقه على أتم الاستعداد لتحقيق ذلك على أرض الواقع. بعدما أظهروا جدية كبيرة في حصة الاستئناف التي جرت اليوم الاثنين بملعب المجاهد الراحل حسين آيت احمد.

كما أكدت إدارة الكناري أن اللاعبين قاموا بطي صفحة الخسارة القاسية أمام مولودية وهران في الجولة الماضية. وباشروا الاستعداد للمباراة المقبلة أمام اتحاد خنشلة من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

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