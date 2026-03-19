إدارة شبيبة القبائل تعلن إقالة مدربها زينباور

حسمت إدارة فريق شبيبة القبائل، في مستقبل مدربها الألماني جوزيف زينباور، مع الفريق، من خلال انهاء عقدها معه.

وأعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي للفريق، عن اقالة المدرب جوزيف زينبارو.

وجاء هذا القرار من إدارة النادي القبائلي، بسبب سلسلة النتائج السلبية التي سجلها الفريق مؤخرا، آخرها هزيمته أمس الأربعاء داخل الديار، بهدف دون رد أمام شبيبة الساورة.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، خسر معظم أهدافه لهذا الموسم، بعد اقصائهم من منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الجزائر، وابتعادهم عن فرصعة انهاء الموسم في “البوديوم”.