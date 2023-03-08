إدارة شبيبة القبائل تعلن إنطلاق بيع تذاكر مباراتها أمام فيتا كلوب

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمعها بنادي فيتا كلوب ضمن رابطة الأبطال.

وشنرت إدارة الشبيبة، بيان، أكدت من خلاله، بان عملية بيع التذاكر تنطلق الايوم الأربعاء، عبر منصة “تذكرتي”.

كما أوضح مسؤولي النادي القبائلي، بأن سعر التذكرة الخاصة بهذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات حدد بـ500 دج.

يذكر أن المباراة التي ستجه شبيبة القبائل، بالضيف فيتا كلوب، مقررة هذا السبت، بملعب “5 جويلية”.