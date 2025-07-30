إدارة شبيبة القبائل تعلن تعاقدها مع بلول

نجحت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، في حسم صفقة جديدة، ضمن الميركاتو الصيفي للفريق، وتحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع المدافع لعيد شاهين بلول.

كما نشر مسؤولي النادي القبائلي، صور اللاعب بقميص الشبيبة، من مقر النادي، خلال توقيعه على العقد الجديد الذي يربطه بالفريق.

وبهذا يكون المدافع لعيد شاهين بلول، رابع صفقة تحسمها إدارة فريق شبيبة القبائل، في الميركاتو الصيفي الجاري.