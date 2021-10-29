إدارة شبيبة القبائل تعلن خوض مواجهة الوفاق بدون جمهور

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل، ان المباراة التي ستجمعها بالضيف وفاق سطيف، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من البطولة، ستجرى بدون جمهور.

وأوضحت إدارة الشبيبة عبر بيان لها، في الحساب الرسمي للفريق، أنه تقرر تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، إلى الجولة المقبلة.

وأضاف ذات البيان، أن سيتم فرض اجراءات صارمة، لاحترام البروتوكول الصحي، بفرض الجواز الصحي على الأنصار الراغبين في حضور مباريات الفريق.

كما أوضحت إدارة شبيبة القبائل، أنه سيتم الكشف عن عدد الأنصار المسموح لهم بحضور المباريات في وقت لاحق.

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