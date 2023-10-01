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الرياضة

إدارة شبيبة القبائل تعلن عن إنهاء مهام بوزيدي

بقلم كريم تيغرمت
إدارة شبيبة القبائل تعلن عن إنهاء مهام بوزيدي
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أعلنت إدراة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأحد، عن إنهاء مهام مدرب الفريق يوسف بوزيدي، من على رأس العارضة الفنية للفريق.

ونشرت إدارة الشبيبة، اليوم الأحد، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسن بوك”، أكد فيه عن طلاقها بالتراضي مع بوزيدي.

وجاء هذا القرار، من مجلس إدارة الشبيبة، بعد تسجيل الفريق لتعثرين على التوالي، في آخر مبارتين من البطولة المحترفة.

وقررت إدارة شبيبة القبائل، تكليف الثنائي محمد لاسات، ومراد آيت الطاهر، الإشراف على تدريبات الفريق، إلى غاية تعيين مدرب جديد.

رابط دائم : https://nhar.tv/RKRpt
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