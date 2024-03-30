إدارة شبيبة القبائل تعلن فك الإرتباط مع مناجيرها العام زافور

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، عن إقالة المناجير الرياضي إبراهيم زافور، بعد مناقشات بين الطرفين، وتقييم دقيق من أجل تغييرلصالح النادي.

تقدمت إدارة نادي “الكناري” عبر بيان نشرته اليوم السبت، عبر منصة “فيسبوك”، بالشكر للمناجير العام السابق إبراهيم زافور على كل ما قدمه للنادي طوال مسيرته في منصبه، وتمنت له التوفيق في مشاريعه المستقبلية.

وطمأنت إدارة “الجياسكا” الأنصار، وأكدت لهم أنها تدرك حجم خيبة الأمل هذا الموسم بسبب النتائج السلبية، وتعهدت بتدارك هذا النقص، والقيام بكل ما هو ضروري للعودة إلى طريق النصر والعمل ببسالة لتأسيس وتعزيز المشروع الذي يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق.

وفي الختام، دعت إدارة نادي شبيبة القبائل مشجعي النادي إلى التزام الهدوء و الإيجابية ومواصلة دعم فريقهم من القلب.