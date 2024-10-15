إدارة شبيبة القبائل تفتح أبوابها لدعم الأطفال المصابين بـ”متلازمة داون”

كشفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن استقبالها لجمعية “إيثران” الخيرية والداعمة للأطفال المصابين بـ”متلازمة داون”.

وسجلت جمعية “إيثران” حضورها رفقة الأطفال المرضى خلال الحصة التدريبية للفريق، صباح اليوم، بملحق ملعب “حسين آيت أحمد”.

وذلك بحضور أعضاء من مجلس إدارة النادي، في مقدمتهم المدير الرياضي، حكيم مدان.

وجرت الحصة التدريبية وسط أجواء رائعة، وتم تقديم هدايا للأطفال المرضى بـ”متلازمة داون”،