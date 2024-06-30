إدارة شبيبة القبائل تفسخ عقدها مع حارس المرمى رحماني

فسخت إدارة فريق شبيبة القبائل، العقد الذي كان يربطها بحارس مرمى الفريق شمس الدين رحماني، ضمن فترة التحويلات الصيفية.

ونشرت إدارة الشبيبة، بياناً عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله عن فسخ عقدها مع شمس الدين رحماني.

كما أوضح مسؤولو “الكناري”، بأن فسخ هذا العقد، تم بتراضي الطرفين، بعد اتفاقهما على جميع التفاصيل.

وفي ذات البيان، حرصت إدارة شبيبة القبائل، على توجيه الشكر لحارس المرمى شمس الدين رحماني، على كل ما قدمه للفريق الموسم الماضي.