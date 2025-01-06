إدارة شبيبة القبائل تفسخ عقد المهاجم واتارا

فسخت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، العقد الذي يربطها بالمهاجم البوركينابي جبريل واتارا.

ونشرت إدارة الشبيبة، مساء اليوم الاثنين، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق عبر فيسبوك، أعلنت من خلاله، إنهاء عقد جبريل واتارا مع النادي.

وأوضح المصدر ذاته بأن رئيس مجلس إدارة الشبيبة، الهادي ولد علي، أمضى على ورقة تسريح واتارا، مرسماً بذلك رحيله من الفريق.

يذكر أن جبريل واتارا، الذي تم استقدامه للشبيبة في الميركاتو الصيفي الماضي، لم يقدم أي إضافة للفريق طيلة مرحلة الذهاب.