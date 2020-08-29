إدارة شبيبة القبائل تفسخ عقد مستقدمها الجديد

فسخت إدارة فريق شبيبة القبائل، عقد اللاعب مهدي فرحي، والذي تم استقدامه ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يدم العقد الذي يبط فراحي، مع شبيبة القبائل، سوى أيام قليلة معدودة، قبل يقرر مسؤولو الفريق فسخ عقده.

وأوضحت إدارة الكناري، أن قرارها هذا، جاء بالنظر لبعض السلوكات التي بدرت من اللاعب، والتي لا تتلائم مع فريق بحجم شبيبة القبائل.

يذكر أن الجناح الأيسر، مهدي فراحي، لاعب رائد القبة، كان أول المستقدمين هذا الصيف لفريق شبيبة القبائل، أين أمضى على عقد لـ3 سنوات، قبل أن يتم فسخه من إدارة الفريق.