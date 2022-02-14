إدارة شبيبة القبائل تقاطع المنصة الشرفية تضامنا مع جماهير الفريق

قامت إدارة فريق شببية القبائل، اليوم الإثنين، بمقاطعة المنصة الشرفية، لملعب “1 نوفمبر”، بمناسبة المواجهة التي جمعتهم بنادي بارادو.

وجاءت هذه الخرجة من مسؤولي الشبيبة، تعبيرا عن احتجاجهم ضد الشلطات الولائية لتيزي وزو، لحرمانها للجماهير من حضور مباريات الفريق.

كما سبق لإدارة الشبيبة، المطالبة في عديد المناسبات، ومنذ انطلاق الموسم الجاري، السماح بدخول أنصارها، على غرار العديد من الأندية.

يذكر أن المباراة التي تجمع شبيبة القبائل، بنادي بارادو، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ17 من البطولة