إدارة شبيبة القبائل تقدم الطاقم الفني الجديد للفريق

قدمت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، طاقمها الفني الجديد، الذي سيقود الفريق، الموسم المقبل، خلال ندوة صحفية تم عقدها بمقر النادي.

وحسب الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود، سيكون الفرنسي، هيبرت فيلود، على رأس العارضة الفنية للفريق، بمساعدة مراد كعروف، وعمر حمناد كمدرب لحراس المرمى.

ومن جهة أخرى تم تعيين التقني الفرنسي، جون ايف شاي،مدير رياضي للفريق، وجون كريستوف أوكاد كمحضر بدني، ومولاك المكلف بالفئات الشبانية.

ويضاف إلى هذه المجموعة، اللاعب السابق للفريق، سمير جودار، إضافة للمناجير العام للفريق كمال مارك.

وأكد مولود عيبود، أن إدارة شبيبة القبائل قررت تجديد طاقمها الفني تحسبا للموسم 2019-2020، بالنظر الأهداف الجديد المسطرة للفريق.