إعــــلانات
الرياضة

إدارة شبيبة القبائل تقدم لاعبها الجديد أسامة ڨتال

بقلم يونس رزيق
إدارة شبيبة القبائل تقدم لاعبها الجديد أسامة ڨتال
المستقدم الجديد في فريق شبيبة القبائل أسامة ڨتال
  • 102
  • 0

قدمت إدارة شبيبة القبائل اليوم الإثنين لاعبها الجديد أسامة ڨتال المستقدم من نادي أهي برج بوعريريج والذي وقع على عقد يربطه بفريق الكناري لمدة 4 سنوات.

وكان اللاعب أسامة قتال قريب من التعاقد مع فريق إتحاد العاصمة لولا تماطل المدير الرياضي لفريق سوسطارة حسين آشيو.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=991580
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر