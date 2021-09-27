إدارة شبيبة القبائل تقدم لاعبها الجديد أسامة ڨتال
بقلم يونس رزيق
قدمت إدارة شبيبة القبائل اليوم الإثنين لاعبها الجديد أسامة ڨتال المستقدم من نادي أهي برج بوعريريج والذي وقع على عقد يربطه بفريق الكناري لمدة 4 سنوات.
وكان اللاعب أسامة قتال قريب من التعاقد مع فريق إتحاد العاصمة لولا تماطل المدير الرياضي لفريق سوسطارة حسين آشيو.
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