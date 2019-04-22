إدارة شبيبة القبائل تقرر التكفل بجنازة مناصرالحمراوة

قررت إدارة شبيبة القبائل، وعلى رأسها رئيس النادي شريف ملال، التكفل بنقل جثمان مناصر مولودية وهران، ومراسم جنازته.

وتواجدت إدراة شبيبة القبائل اليوم الإثنين، بمصلحة حفظ الجثث، فور تلقيها خبر وفاة مناصر مولودية وهران، بعد الحادث المروري الذي تعرض له.

وقرّر مسؤولو الكناري، التكفل بنقل جثمان المناصر شويرف بن عيسى (25 عاما)، إلى مسقط رأسه ببلدية سيدي البشير، بوهران.

وكلفت إدارة الكناري، مساعد المدرب، رحو سليمان، الذي ينحذر من وهران، للتكفل بنقل جثمان المناصر شويرف بن عيسى (25 عاما)، إلى مسقط رأسه ببلدية سيدي البشير، بوهران.

وتأتي هذه الأحداث وسط غضب أنصار الحمراوة، الذين قرروا منع رئيس الفريق، أحمد بابا، من حضور جنازة الفقيد، لعدم الوقوف إدارة النادي إلى جانبهم في هذا الظرف الحساس.