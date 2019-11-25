إدارة شبيبة القبائل تقرر اللجوء إلى القضاء

قررت إدارة نادي شبيبة القبائل، اللجوء إلى القضاء، قصد تقديم شكوى، بتهمة التشهير والمس بالشرف، ضد من أسمتهم بالإنتهازيين.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي، بيان تؤكد من خلاله لجوؤها للقضاء.

وأوضح بيان إدارة “الكناري”، أنه تقرر اتخاذ هذه الخطوة، بعد الهجمات الحادة التي شنتها بعض الأطراف المعروفة، عبر وسائل الإعلام، ضد النادي.

وطالب مسؤولو شبيبة القبائل، من الأنصار، البقاء خلف فريقهم الذي تنتظره مواعيد هامة، مؤكدين في ذات الوقت مواصلة عملهم لإعادة هيكلة الفريق، وتخليصه من الإنتهازيين.