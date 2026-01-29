إدارة شبيبة القبائل تكرّم المؤسسين الشرفيين للنادي

نظمت إدارة نادي شبيبة القبائل اللقاء الثاني لدائرة الشركاء، والذي كان فرصة مميزة لتكريم المؤسسين الشرفيين الذين ساهموا ماديا في تأسيس النادي سنة 1946.

وشمل التكريم كلٌّ من واكلي سعدي، دريس لوناس، برجاني عمار، بلحاج خليفة، ومصباحي رمضان.

وتقدمت إدارة شبيبة القبائل بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء المؤسسين وكذا الشركات الجديدة المنضمة إلى دائرة الشركاء، نظير دعمهم وثقتهم في مشاريع النادي وتوجهاته المستقبلية.

وأكدت إدارة النادي أن تعزيز دائرة الشركاء يندرج ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ التميز وبناء مستقبل طموح يليق بتاريخ ومكانة شبيبة القبائل.