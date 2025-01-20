إدارة شبيبة القبائل تكشف تفاصيل عقد المدرب زينباور

كشفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل العقد الذي أمضاه المدرب الجديد للفريق، الألماني جوزيف زينباور.

وكانت إدارة الكناري أعلنت تعيين زينباور مدربا للفريق بعد زيارته الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس، شوقي بوخزاني.

وقالت إدارة النادي القبائلي إن المدرب الألماني أمضى على عقد يمتد موسمين ونصف، بعد سلسلة من المفاوضات.

وكانت إدارة النادي قدمت المدرب الذي تأمل أن يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة والمنافسة على الألقاب.

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