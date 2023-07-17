إدارة شبيبة القبائل تكشف عن أول صفقاتها في الميركاتو الجاري

نجحت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، في ضمان أول صفقة لها في الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الجديد.

وكشفت إدارة الشبيبة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك” عن تعاقدها مع المدافع الأيسر أحمد معمري.

كما أضاف ذات المصدر، بأن المستقدم الجديد للفريق، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة سنوات، بعد اتفاق الطرفان على جميع التفاصيل.

يذكر أن المدافع الأيسر أحمد معمري (26 عاما)، التحق بفريق شبيبة القبائل، قادما من شباب قسنطينة.