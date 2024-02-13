إدارة شبيبة القبائل تكشف مستجدات اللاعبين المصابين

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل عن دخول الثنائي أحمد معمري وأخريب لحلو في مرحلة إعادة التأهيل بعد الإنتهاء من بروتكول العلاج.

و قالت أن الثنائي معمري وأخريب سينضمان إلى المجموعة قريبا، إلى جانب ذلك، أكدت إدارة “الكناري” أن الحارس شمس الدين رحماني يواصل البرنامج العلاجي المخصص له، بينما بدأ فعليا في برنامج إعادة تأهيل الجزء السفلي بهدف تسريع عملية العودة إلى جاهزيته.

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