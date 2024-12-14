إدارة شبيبة القبائل تكشف مستجدات الوضع الصحي للحارس غايا مرباح

طمأنت إدارة نادي شبيبة القبائل، أنصار الفريق، بخصوص الوضع الصحي، لحارس الفريق، غايا مرباح، الغائب منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب الإصابة.

وأوضحت إدارة “الكناري”، عبر بيان على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن الحارس، غايا مرباح، متواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، منذ الأحد الماضي، وبدأ فحوصاته الأولية في مركز “أسبيتار” الإستشفائي، وذلك في إطار متابعة وضعه الطبي.

كما وجهت إدارة شبيبة القبائل، في بيانها، الشكر لرئيس مؤسسة “موبيليس”، المالكة لأسهم شركة النادي، شوقي بوخزاني، و رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على دعمهم و تسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الحارس إلى قطر.

وفي الختام، تمنت إدارة شبيبة القبائل، الشفاء العاجل لحارس الفريق، غايا مرباح، مؤكدة أنها تثق في إمكانياته وستبقي الجمهور على إطلاع تام بالتطور الوضع الصحي للحارس.