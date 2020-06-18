إدارة شبيبة القبائل تكشف مستجدات مركز تكوين النادي

كشفت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، مدى تقدم الأشغال بمشروع مركز تكوين الفريق، كما قررت إجراء تعديلات جديدة في المشروع.

ووجهت إدارة الكناري شكرها في البداية، لولاية وبلدية تيزي وزو، بعد إنهائهم أشغال الطريق الرابط بين مركز تكوين الفريق، والطريق رقم 12 بواد عيسي.

وفيما يخص الهياكل الذي سيتضمنها مركز تكوين النادي، أوضح ذات المصدر أن المديرية الرياضية قررت إجراء بعض التعديلات بإضافة هياكل جديدة.

وحسب المخطط الجديد، سيضم مركز تكوين شبيبة القبائل، فندق بسعة 100 سرير، ملعبين وفق مقاييس الفيفا (عشب طبيعي، اصطناعي)، مطعم، حمام.

كما سيضم هذا المشروع أيضا قاعة مغطاة، حلبة سباق، مقر إداري، قاعة علاج، قاعة تقوية العضلات، ومقر إقامة لفريق الأكابر وغيرها من المرافق.

وأوضحت إدارة شبيبة القبائل، أنه سيتم عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري، لدراسة مدى تقدم الأشغال بمركز التكوين.