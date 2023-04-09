إدارة شبيبة القبائل تندّد بالتحكيم في مباراة بارادو

كشفت إدارة شبيبة القبائل في بيان لها، اليوم الأحد، عن تعرّض طاقم الفريق إلى ظلم ومعاملة سيئة في مباراة نادي بارادو.

كما اكّدت ان سوء التعامل مع الفري ق يعتبر إهانة على القيم الأساسية للرياضة الجزائرية.

وقالت حسب البيان، أن شبيبة القبائل تعرّضت لظلم تحكيمي فادح كذلك، بسبب حرمان الفريق من ضربة جزاء واضحة، إلى جانب مواقف التسلل الوهمية.

كما أوضح البيان، أن “الكناري” أصبح مستهدفا من بعض الأطراف، كما ذكّر الأخطاء التحكيمية في مباراة الشلف وشباب قسنطنية.

وفي الأخير، دعت إدارة الفريق أنصارها إلى الوقوف معها في المباريات المتبقية لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة.

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