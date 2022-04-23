إدارة شبيبة القبائل تنظم مائدة إفطار للأنصار قبل مواجهة الشلف

يواجه فريق شبيبة القبائل، سهرة اليوم السبت، فريق أولمبي الشلف، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، لحسالب الجولة الـ27.

وأعلنت إدارة الشبيبة، عبر صفحتها الرسمية، عن تنظيم مائدة إفطار، لصالح أنصار الفريقين، قبل موعد اطلاق المباراة.

كما أشرف رئيس الشبيبة يزيد ياريشان، شخصيا، على تفقد التحضيرات لعملية الإفطار، والتي ستتم في بمطعمين قرب ملعب “1 نوفمبر”.

ودعت إدارة الشبيبة جميع الأنصار المتنقلين إلى تيزي وزو، من كلا الفريقين، لحضور الإفطار المخصص لهم، في مبادرة رائعة.