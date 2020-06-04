إدارة شبيبة القبائل تنفي إتصالها بأي لاعب تحسبا للميركاتو الصيفي

وضعت إدارة شبيبة القبائل، حدا لكل الإشاعات التي ربطتها مؤخرا، بأسماء بعض اللاعبين، تحسبا للمريكاتو الصيفي المقبل.

وأكدت إدارة الكناري، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها لم تدخل في اتصال مع أي لاعب لحد الآن، عكس ما يتم الترويج له.

وأوضحت إدارة النادي القبائلي، أن عدم إقدامها على هذه الخطوة، جاء احتراما منها لبقية الأندية، ولأن الوضع الحالي غير مواتي لذلك.

وفي المقابل، كشفت إدارة الشبيبة، أنها ناقشت رفقة مدرب الفريق، الإستراتيجية التي سيتم الإعتماد عليها في عملية الإستقدامات الصيفية.