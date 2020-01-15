إدارة شبيبة القبائل تنفي الشائعات وتوضح وضعية مستقدمها الجديد

ردت إدارة شبيبة القبائل، على الشائعات التي طالت مستقدمها الجديد، محمد الطوبال، بخصوص عدم تأهيله في الفريق.

ونفت إدارة الكناري، في بيان لها عبر الحساب الرسمي للفريق، الشائعات التي تتحدث عن عدم إمكانية تأهيل مستقدمها الجديد، محمد الطوبال.

وأوضح مسؤولو الشبيبة، أنها قامت بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة، على مستوى “الفيفا”، لتأهيل مهاجمها الجديد.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، في ذات البيان، أن الدولي الليبي، سيكون متاحا للمشاركة في مباريات الفريق، انطلاقا من مرحلة العودة للبطولة الوطنية.

يذكر أن الدولي الليبي، محمد عبد السلام الطوبال، انضم لفريق شبيبة القبائل، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، بعقد لمدة 3 مواسم.