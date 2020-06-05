إدارة شبيبة القبائل تنفي تلقيها منحة المشاركة في رابطة الأبطال

أكدت إدارة نادي شبيبة القبائل، عدم تلقيها أي منحة لحد الآن، من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظير مشاركتهم في رابطة أبطال إفريقيا.

أوضحت إدارة شبيبة القبائل أن خزينة النادي لم تتلق لحد الآن المنحة المالية (275 ألف دولار)، التي وعدت بها الكاف، نظيرة مشاركة الفريق في رابطة أبطال إفريقيا،

ومن جهة أخرى، كشفت إدارة الكناري، تأخر الشركات الإشهارية، في دفع مستحقاتها للفريق، بالنظر للأزمة التي تمر بها حاليا، بسبب جائحة كورونا.

وأشار مسؤولو الشبيبة، أنهم راسلوا وزارة الشباب والرياضة، لتعويضهم في نفقات سفريات الفريق، خلال مشاركته في المنافسة الإفريقية، كما وعدت به الحكومة السابقة.

وأرجعت إدارة شبيبة القبائل، تأخرها في دفع مستحقات لاعبيها، لعدم تلقيها كل هذه المستحقات المالية العالقة، لتؤكد في نفس الوقت أن الأمور تسير في الطريق الصحيح لتسوية الوضع.