إدارة شبيبة القبائل تنفي رفعها قضية ضد لاعبين سابقين للفريق

وأكد مسؤولو الكناري، عبر الحساب الرسمي للفريق، أن أحد مسيري الفريق هو من رفع قضية ضد اللاعبين، وليست إدارة النادي.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعبين السابقين للفريق، قاما بشتم ومحاولة الاعتداء على مسير النادي، متهمين اياه بالتسبب في استبعادهما من الفريق.

وأدانت إدارة شبيبة القبائل، هذه التصرفات التي أقدم عليها اللاعبين السابقين، اللذين تلقيا نستحقاتهما المالية كاملة بعد مغادرتهما الفريق.

#Fakenews

La direction de la jsk n’a jamais déposé plainte contre deux anciens joueurs, et ces deux joueurs en question on quitter la club et ont été payé jusqu’aux derniers centimes.

— Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) June 18, 2020