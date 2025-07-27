إدارة شبيبة القبائل تواصل تدعيم صفوف الفريق

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد، عن صفقة جديدة في فترة التحويلات الصيفية الجارية، بعدما ضمت أمس السبت، هداف شباب بلوزداد أيمن محيوص.

وقدمت إدارة “الكناري” لاعبها الجديد الايفواري بادا أرتور جوزافات. الذي ينشط في منصب وسط ميدان، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وسيكون بادا، الذي سيحافل يوم الـ 7 أوت المقبل بعيد ميلاده الـ 23، إضافة قوية لتشكيلة الشبيبة، وهو الذي تألق الموسم الماضي في الدوري التنزاني، بألوان نادي سينجيدا بلاك ستارز. وسجل 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة.

ويتوقع أن تعلن شبيبة القبائل عن صفقات أخرى مدوية في الأيام القليلة المقلبة. وقد تكون المفاجأة في ضم المدافع الدولي الجزائري. زين الدين بلعيد، من سانت تروند البلجيكي، وهو الذي منح موافقته لحمل ألوان النادي.