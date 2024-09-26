إدارة شبيبة القبائل توجه نداءً هاما إلى اللاعبين و المسيرين القدامى للنادي

وجهت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الخميس، نداءً هاما، إلى اللاعبين والمسيرين القدامى للنادي، قبل انطلاق أول مواجهة للموسم الجديد.

وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب “حسين آيت أحمد”، أمام أولمبيك أقبو، غدا الجمعة، بداية من الساعة 17.45.

وجاء في بيان إدارة الكناري: “نداء لجميع اللاعبين والمديرين السابقين!”.

وأضاف البيان: “اللاعبون والمسيرون لنادي شبيبة القبائل، مدعوون ومطلوب منهم الحضور شخصيا إلى مقر النادي بين الساعة 9 صباحا و12:30 ظهرا لاستلام دعواتهم لمباراة الغد”.

وتأتي هذه الالتفاتة من طرف إدارة نادي شبيبة القبائل، تحسبا لأول مواجهة يخوضها النادي بملعبه الجديد “حسين آيت أحمد”.