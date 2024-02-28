إدارة شبيبة القبائل تُحيل لاعبي فئة أقل من 19 سنة لمجلس التأديب

إستنكرت إدارة نادي شبيبة القبائل، تصرفات بعض لاعبي الفريق لفئة أقل من 19 سنة، بعد تداول فيديو لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يسبحون في بركة بملعب 1 نوفمبر، بعد نهاية تدريباتهم.

وعبرت إدارة “الكناري” عن غضبها من هذه التصرفات، وأكد في بيانها أنها قامت بتوقيف اللاعبين المعنيين بالأمر، رفقة الطاقم الفني المسؤول عنهم، تمهيدا لإحالتهم على مجلس التأديب.

وأوضحت إدارة الجياسكا، أن هذه التصرفات غريبة ودخيلة على سلوكات رياضييها، وسيتم إتخاذ القرارات المناسبة للحد من هذه التصرفات.