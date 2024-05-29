إدارة شبيبة القبائل تعين كريم دودان مناجيرا عاما

قررت إدارة شبيبة القبائل برئاسة الهادي ولد علي، اليوم الأربعاء، تعيين اللاعب السابق في الفريق كريم دودان مناجيرا عاما.

و أعلنت إدارة الكناري عن الخبر في منشور لها عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، كما نشرت عدد من الصور لتوقيع دودان على عقده الجديد، حينما كان متواجدا مع الرئيس ولد علي.

وكان ولد علي، وضع مخططا جديدا، في مهمته الأولى في رئاسة النادي، بإعادة أبناء النادي إلى الفريق في شاكلة دودان و مدان وعدد من اللاعبين السابقين.